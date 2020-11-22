Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по коронавируса Давид Набарро предсказал третью волну пандемии в Европе в начале 2021, если правительства стран не сделают необходимые шаги для сдерживания инфекции. Об этом сообщает Reuters. «Они (руководители европейских стран) упустили возможность создания необходимой инфраструктуры в течение летних месяцев, после того, как взяли под контроль первую волну. Сейчас у нас вторая волна. Если они не построят необходимой инфраструктуры, у нас будет третья волна в начале следующего года. Нужно подождать, пока количество заражений будет малой, и будет оставаться на низком уровне. Реакция Европы (на эпидемию) ни была полноценной », — говорится в сообщении. По данным ВОЗ, в Европе достаточно недолго наблюдалось уменьшение уровня заражений коронавируса. После короткого периода «затишья» болезнь снова охватила населения. Например, субботу в Германии и Франции количество случаев возросло на 33 000, в Швейцарии и Австрии еженедельно наблюдаются тысячи случаев заболевания, тогда как Турция сообщает о рекорде в 5532 новых случаев. Чиновник обратил внимание на шаг Швейцарии, где позволили работу горнолыжных курортов, в то время, как другие альпийские страны, такие как Австрия, закрыли места зимнего отдыха. Набарро предупредил, что Швейцария через свои действия рискует получить «очень высокий Ривненской заболеваемости и смертности». При этом представитель ВОЗ высоко оценил действия азиатских стран по борьбе с Covid-19, таких как Южная Корея, где зараженность относительно низкая: «Люди ведут себя так, что это препятствует распространению вируса: соблюдают дистанцию, носят маски, изолируются, когда болеют, моют руки и поверхности ». Набарро также напомнил, что Азия не снимала карантин раньше, чем необходимо.