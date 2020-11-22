Российские власти Крыма решила продать древний винзавод полуострова. Торги назначены на середину декабря. Винодельческий комплекс пережил Гражданскую войну, Вторую мировую, антиалкогольную кампанию и распад Союза. А российские флаги, судя по всему, может не пережить. Есть во всем этом какая-то злая ирония. Двадцать три довоенные годы Россия и ее крымские адвокаты рассказывали о том, как плохо живется полуострова по Украине. То и дело говорили коварство Киева. Но при этом именно пророссийские политики были архитекторами крымского угасания. Например, в девяностые годы власть в Крыму принадлежала коммунистам. Их лидер Леонид Грач запретил приватизацию. В рамках все того же близорукого популизма, к которому были такие желающие выходцы из СССР. В результате во все другие регионы Украины приходили инвесторы. Вкладывали деньги в потухшие советские колхозы и создавали на их базе конкурентоспособные предприятия. А в Крыму из-за запрета приватизации весь советский промышленный наследство просто сгнил. И если крымчане имели кому-то за это поблагодарить — то тем людям, которые во время выборов рассказывали о своей любви к Москве. Когда президентом Украины стал Виктор Янукович, подконтрольная ему фирма получила в распоряжение более восемь тысяч гектаров южнобережной земли в Крыму. Причем вместе с территорией горы Аю-Даг. Все это богатство досталось в 2012 году компании «Кедр», которая была зарегистрирована по тому же адресу, что и резиденция Януковича в Новых Петровцах. В наиболее прокремлевского президента Украины не было ни малейшего желания делать скидку для наиболее просоветского региона страны. По пророссийские лозунги крымчане расплатились прибрежной полосой. А потом произошла аннексия. И теперь с молотка пустят самый большой и древний винзавод Крыму. Тот самый, что два века был одной из визитных карточек полуострова. Тот самый, которому принадлежат десятки тысяч гектаров южнобережной земли. Все годы жизни под украинскими флагами «Массандра» сохраняла статус национального предприятия. А потом пришла Россия — и винзавод отдадут в частные руки. «Русский мир» любит рассказывать о своих ценностях. О духовных скрепы и величественную историю. Только все это не имеет ничего общего с реальной ситуацией. Потому что весь этот карточный пропагандистский домик стоит на строгом фундаменте феодальной логики. И если чьи-то интересы требуют пустить с молотка историческое наследие — то можете не сомневаться, кто в итоге победит. Впрочем, если кто-то считает, что столь явная разница между обещанным и полученным заставит просоветских крымчан выйти на протест — вы ошибаетесь. На полуострове готовы были выходить на протесты только те, кого сегодня российская силовая машина бросает в тюрьмы. Крымские татары. Сторонники европейского выбора. Все те, кто после аннексии был вынужден покинуть регион или сосредоточиться на собственном выживании. А пророссийски настроенные крымчане всю свою историю жили в пределах абсолютно инертного сценария. Даже когда Янукович намерен подписать соглашение об ассоциации с ЕС, на полуострове не возникло ни одного российского площади с российским повесткой дня. Возможно, потому, что любой протест — это выход из зоны комфорта. А носители просоветского самоощущение привыкли считать, что «власти — виднее». Эта позиция удобна, так как не требует персональной активности. Поэтому и сейчас не стоит ждать никакой уличной реакции. Пророссийская логика неофита не подразумевает сомнений. Ничто не помешает российским властям пустить с молотка древнейший винзавод. Потому что со своими противниками российская администрация полуострова успела расправиться. А своих идейных сторонников она может не бояться. Через полную импотенцию последних. «Русской мир». Гибрид наглых и беспомощных.