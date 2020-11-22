Авиакомпания Ryanair отменила штраф за смену для новых бронирований, которые будут сделаны в декабре 2020 года и январе 2021 года. Об этом сообщает avianews. Согласно обнародованным правилам, билеты на новый рейс можно выбрать на даты до 30 сентября 2021 включительно. Издание отмечает, что при этом запрос на изменение вылета необходимо подать не менее чем за 7 дней до первоначальной даты перелета. "Пассажиры могут бронировать авиабилеты на Рождество, Пасху или лето с уверенностью, зная, что если им нужно будет перенести поездку, они это смогут сделать с нулевым сбором за смену", — заявила директор по маркетингу и цифровых сервисов Ryanair Дара Брэди. Временная отмена штрафа за изменение даты вылета не освобождает пассажира от необходимости доплаты разницы тарифов в случае, когда новый билет стоит дороже старого. Как сообщалось 14 октября, ирландский лоукостер Ryanair сокращает на 40% мощности перевозки по сравнению с прошлым годом. Среди сокращенных 10 рейсов из Украины. Также напомним, что Ryanair сокращает на 60% количество рейсов в зимний период. К слову, в мире коронавируса заразились уже почти 47 млн человек. С начала пандемии выздоровели более 33813192 человека, а количество умерших возросло до 1206825 человек.