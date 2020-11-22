Окружной суд в Пенсильвании отклонил иск предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с требованием не учитывать при подсчете голосов все присланные по почте бюллетени. Об этом говорится в постановлении суда. «Истцы просят этот суд лишить права голоса почти семь миллионов избирателей … Суда были представлены безосновательны юридические аргументы и спекулятивные обвинения … не подтверждены доказательствами», — заявил судья. Он отметил, что позиция республиканцев не может лишения права голоса оправдать даже одного избирателя, «не говоря уже о всех избирателей шестого по численности населения штата». Таким образом, суд постановил полностью отказать в иске команде Трампа и лишить ее права на его повторную подачу. Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден заявил, что одержал победу на выборах. При этом Дональд Трамп намерен отстаивать в суде позицию по поводу голосования на выборах. В частности, Трамп подал иск в связи с незаконностью подсчета голосов, присланных по почте. Его удовлетворил апелляционный суд Пенсильвании. Позже Трамп заявил о победе на выборах в Пенсильвании. Действующий глава Белого дома отмечал, что его сторонникам все же не удалось посмотреть 700 000 бюллетеней в Филадельфии и Питтсбурге.