Президент США Дональд Трамп заявил, что его оппонент Джо Байден не может готовится к передаче власти. Об этом написал в своем Twitter. В Трампа якобы является «сотни тысяч» доказательств фальсификации выборов. Трамп добавил, что есть достаточно голосов для его победы на выборах. «Почему Джо Байден так быстро формирует кабинет, когда мои следователи обнаружили сотни тысяч фальсифицированных голосов, которых достаточно, чтобы« перевернуть «по крайней мере четыре штата, что, в свою очередь, более чем достаточно для победы на выборах? Надеюсь, у судов и законодательного собрания смелость делать то, что должно быть сделано для сохранения честности наших выборов и самих Соединенных Штатов Америки Мир наблюдает », -заявил Трамп. Напомним, ранее Окружной суд в Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа, в котором он просил не учитывать при подсчете голосов бюллетени избирателей, проголосовавших по почте. 15 ноября Трамп впервые косвенно признал победу Байдена, но добавил, что демократу это удалось благодаря «фальсификациям». По результатам подсчета голосов, победителем президентских выборов становится кандидат от демократической партии Джо Байден с 306 голосами выборщиков. Действующий президент Дональд Трамп набирает 232 голоса. Трамп отказывается признавать победу соперника и говорит о фальсификациях. Республиканцы уже анонсировали судебные иски в штатах, где разрыв был минимален. Поддержал Трампа и госсекретарь США Майк Помпео, который фактически объявил о победе президента на выборах 3 ноября. Трамп имеет реальные шансы вернуться в Белый дом в 2024 году, после следующих президентских выборов в США. Об этом в частности свидетельствует мощная поддержка Трампа на выборах 2020 года, которая может сохраниться и до следующих выборов. Сейчас в среде республиканцев нет ярких фигуры, которая могла бы соперничать с Трампом по популярности. По мнению обозревателей, для этого Трамп должен признать поражение и обеспечить плавный переход власти к команде Джо Байдена. Другой вариант поведения только повредит ему в будущем и оттолкнет поклонников.