«Укрзализныця» начинает назначения дополнительных поездов на период новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщили в «Укрзализныце». Традиционно больше дополнительного транспорта будет на популярные горные курорты в западных регионах. Уже назначен дополнительный поезд «Интерсити» сообщением Киев — Львов — Славское Львовской области. Он будет курсировать от 15 декабря до 17 января по расписанию отмененного на период карантина поезда «Интерсити» №705 / 706 Киев — Перемышль. Расписание дополнительного поезда Киев — Славское на период от 15 декабря 2020 до 17 января 2021:

Киев — 6:00;

Коростень — 7:31;

Подзамче — 11:01;

Львов — 11:09;

Стрый — 12:19;

Славское — 13:16.

Обратный рейс дополнительного поезда Славское — Киев на период от 15 декабря 2020 до 17 января 2021:

Славское — 16:20;

Стрый — 17:18;

Львов — 18:26;

Подзамче -18: 54;

Коростень — 22:22;

Киев — 23:57.

Стоянка поезда составит 1-2 минуты. Во Львове она будет длиннее 20 мин в направлении Киева и 11 мин в направлении Славского. Билеты на этот дополнительный «Интерсити» пока недоступны в продаже. После 17 января наличие этого поезда будет зависеть от пассажиропотока. Напомним, в прошлом году «Укрзализныця» назначила к новогодним и рождественским праздникам более 30 дополнительных поездов.