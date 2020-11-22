«Укрзализныця» начинает назначения дополнительных поездов на период новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщили в «Укрзализныце». Традиционно больше дополнительного транспорта будет на популярные горные курорты в западных регионах. Уже назначен дополнительный поезд «Интерсити» сообщением Киев — Львов — Славское Львовской области. Он будет курсировать от 15 декабря до 17 января по расписанию отмененного на период карантина поезда «Интерсити» №705 / 706 Киев — Перемышль. Расписание дополнительного поезда Киев — Славское на период от 15 декабря 2020 до 17 января 2021:
- Киев — 6:00;
- Коростень — 7:31;
- Подзамче — 11:01;
- Львов — 11:09;
- Стрый — 12:19;
- Славское — 13:16.
Обратный рейс дополнительного поезда Славское — Киев на период от 15 декабря 2020 до 17 января 2021:
- Славское — 16:20;
- Стрый — 17:18;
- Львов — 18:26;
- Подзамче -18: 54;
- Коростень — 22:22;
- Киев — 23:57.
Стоянка поезда составит 1-2 минуты. Во Львове она будет длиннее 20 мин в направлении Киева и 11 мин в направлении Славского. Билеты на этот дополнительный «Интерсити» пока недоступны в продаже. После 17 января наличие этого поезда будет зависеть от пассажиропотока. Напомним, в прошлом году «Укрзализныця» назначила к новогодним и рождественским праздникам более 30 дополнительных поездов.