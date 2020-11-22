Умерла известная мексиканская актриса, сыгравшая в сериалах «Дикая роза» и «Богатые тоже плачут», Маллен Моралес. Об этом сообщает национальная асоциая актеров Мексики. «Национальная ассоциация актеров глубоко сожалеет о смерти нашей коллеги Маллен Моралес, члена нашего профсоюза, сегодня ушел из жизни», — сообщили в ассоциации. Причины смерти женщины не называются, однако известно, что она долгое время болела раком. Моралес начала свою творческую карьеру в 1979 году. Наибольшую популярность в России ей принесли картины «Богатые тоже плачут», «Камилла» и «Дикая роза».