В Горловке в результате случайного срабатывания взрывного устройства в районе шахты 6/7 погибли трое мужчин. Инцидент произошел 30 октября. Об этом сообщила СММ ОБСЕ в отчете от 21 ноября. Отмечается, что погибшие были родственниками — отец, сын и племянник в возрасте 60, 35 и 39 лет. «17 ноября женщина, которая представилась дочерью и сестрой двух из этих мужчин, рассказала по телефону наблюдателям, что ее отец и брат погибли в результате инцидента, который произошел 30 октября в районе шахты 6/7 в Горловке», — говорится в отчете. Согласно свидетельствам о смерти, которые она показала команде Миссии, мужчины погибли в Горловке 30 октября от многочисленных осколочных ранений, полученных в результате взрыва предмета. В тот же день жена третьего погибшего также подтвердила наблюдателям гибель мужа и показала свидетельство о смерти. «Наблюдатели столкнулись с препятствиями в ходе уточнения в медперсонала обстоятельств вышеупомянутых случаев жертв среди гражданского населения», — добавили в отчете СММ ОБСЕ.