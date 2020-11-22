Протестующие подожгли часть здания Конгресса Гватемалы после того, как депутаты одобрили секвестр бюджета в сфере образования и здравоохранения страны. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Guardian. Около 7000 человек собрались под стенами парламента страны против бюджета, который депутаты решили урезать в области образования и здравоохранения страны.

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После того, как по мнению демонстрантов, парламент тайно принял соответствующие изменения, они подожгли часть здания Конгресса страны. Причиненный вред здания парламента пока еще подсчитывается. Президент Гватемалы Алехандро Джиямматтей уже осудил поджог части здания парламента. Он также добавил, что сейчас встречается с различными группами депутатов для внесения изменений в контраверсионного бюджета. Между тем вице-президент страны Гильермо Кастилло уже предложил свою отставку и призвал президента последовать его примеру «ради блага страны».