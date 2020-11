Сотни протестующих захватили Конгресс Гватемалы в эту субботу и подожгли несколько комнат внутри. Депутатов внутри здания парламента не было. Об этом сообщает ABC. Участники митингов выломали входную дверь в здание парламента, а также разбили окна.

Они также бросили внутрь факелы, которые разожгли пожар.

Protesters set fire to parliament building in #Guatemala during protests against the approval of a budget of cuts for the poor and concessions to capitalists and politicians #GuatemalaTieneHambre pic.twitter.com/7AxqcuVFts — Jorge Martin (@marxistJorge) November 21, 2020

Правоохранители применили слезоточивый газ против протестующих, чтобы их разогнать. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие во время пожара. Напомним, в стране проходят массовые протесты против президента Алехандро Джамматтей. В субботу на улицы вышли тысячи гватемальцев.

Protests usually do not get going until an hour or more after the advertised start time, but it's not even 2pm yet and #Guatemala City's central plaza is already really filling up and many people are still on their way. "The state is a mafia," reads a banner by the sound stage. pic.twitter.com/0I7qfqRebV — Sandra Cuffe (@Sandra_Cuffe) November 21, 2020