В Минске во время традиционных акций протеста против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко силовики массово задерживают людей во дворах домов. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна». Особенностью сегодняшней акции является то, что протестующие собираются во дворах своих домов, откуда движутся к центральным улицам белорусской столицы. Именно поэтому силовики прибегают к задержаниям у подъездов многоэтажек.

Сообщается о закрытии станций метрополитена в Минске.

В одном из районов люди скандируют «Он вас кинет», обращаясь к силовикам не применять силу. Как сообщалось ранее, утром в центр Минска перед началом очередной акции протеста силовики сняли военную технику. Протесты в Беларуси начались в конце августа после выборов главы государства. Митингующие требуют отставки Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси и всего руководства страны. Граждане также требуют новых выборов, а также прекращения насилия со стороны силовиков и привлечения к ответственности тех, кто жестоко разгонял первые протесты после выборов и пытал задержанных.