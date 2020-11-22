Воспаление легких опасно тем, что не всегда заболевание проявляется в стандартных симптомах. Часто пневмония начинает развиваться в организме человека и признаки болезни или незначительные, или прячутся под другие заболевания. Опасное состояние может развиться очень быстро и шансов на выздоровление может быть не так уж и много. Медики рассказали, на которые симптом стоит обратить внимание, чтобы вовремя распознать серьезную опасность и развитие бессимптомной пневмонии.

мокрый кашель

Считается, что кашель с выделением мокроты — продуктивный и этот признак является механизмом защиты от вируса и выделение мокроты помогает справиться с болезнью. Но если такой кашель не прекращается и не дает чувство облегчения, то стоит проверить легкие на наличие пневмонии.

Ускорение сердечного ритма

Такие сбои работы сердца никогда не появляются без причины. Если ваш пульс зашкаливает за 100 ударов в минуту, то следует немедленно обратиться к врачу.

Боль в груди

Когда инфекция атакует легкие, то одним из ярко выраженных признаков может стать именно боль в груди. Он говорит о возможном начале воспаления. Такая боль сильнее проявляется при приступа кашля или после него. Если он возникает часто и долго не проходит, обратитесь за помощью к медикам.

Повышенная температура тела

Небольшая температура 37,2 — 37,5 может сигнализировать о том, что в организме происходит воспалительный процесс. И если такая температура появляется после обычной простуды и нет других признаков — это может быть сигналом о развитии пневмонии.

Проблемы с дыханием, одышка

Одна из важных признаков воспаления в легких и одна из самых опасных. Одышка и затруднение дыхания могут привести к тому, что легкие перестанут производить достаточное количество кислорода и человек может внезапно потерять сознание.

Выделение мокроты с кровью

Наиболее опасный симптом и достаточно даже нескольких капелек крови, чтобы заподозрить серьезные проблемы с легкими. Если с кашлем выходить мокрота, которая имеет красный или розовый оттенок — немедленно идите к врачу.