Медики описали различия Covid-19 при различных формах тяжести заболевания. Об этом пишет «Парламентская газета».

Легкая форма

Так, при легкой форме Covid-19 улучшение наступает через несколько дней после проявления первых признаков. Это связано с активизацией иммунной системы, которая начинает бороться с патогеном. При этом общее состояние больного улучшается на 5-6-й день, но повышенная температура и отсутствие обоняния могут сохраняться еще некоторое время. Полное выздоровление наступает на 10-14-й день.

Средняя форма

При средней тяжести заболевания вместо улучшения у больного может развиться одышка, появиться сдавленность в груди и сильная слабость, также в этот период сильно повышается температура. Именно в этот период, отмечает издание, следует обратиться к врачу, так как эти признаки могут говорить о пневмонии. При своевременно начатом лечении улучшение наступает на 12-14-й день, а для полного выздоровления может потребоваться до месяца.

тяжелая форма

Тяжелая форма заболевания отличается развитием у больного такого осложнения, как острый респираторный дистресс-синдром — дыхательная недостаточность, сопровождающаяся развитием отека легких. Это осложнение также способно затронуть других органов. В этом случае необходимо подключение пациента к ИВЛ, а к выздоровлению может пройти до двух месяцев. Напомним, доктор Комаровский назвал лучший способ профилактики Covid-19. Ранее известный телеведущий и врач Евгений Комаровский рассказал, что изготовление дезинфицирующего средства собственными руками требует компонентов, которые легко достать.