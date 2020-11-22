Врачи рассказали о первых признаках рака полости рта. Британский фонд здоровья полости рта опубликовал советы для предотвращения развития заболевания на своем официальном сайте. Специалисты считают, что первыми симптомами рака данной части тела могут быть красные и белые пятна, а также шишки на языке, внутренней стороне щек и губах. Кроме этого, стоит внимательно следить за припухлостями на небе и опухолями на голове и шее. Эксперты советуют ежедневно проверять себя раком ротовой полости и при первых симптомах обращаться к стоматологу или терапевту. К слову, в Канаде инженеры университетов Макмастера и Брока создали устройство для обнаружения рака, который работает вроде мониторов, использующих диабетики для определения уровня сахара в крови.