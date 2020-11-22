В южных итальянских провинциях Кротоне и Палермо в результате проливных дождей возникли сильные наводнения. Об этом сообщает Ansa. В городе Мелисса упал автомобильный мост, в результате обрушения никто не пострадал.

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Служба гражданской защиты в нескольких регионах объявила оранжевый уровень тревоги. Несколько дорог перекрыты для движения транспорта. Даже железнодорожное сообщение с аэропортом Палермо были задержаны, только около 9.40 поезда начали ходить регулярно. На Липарских островах семь островов архипелага со вчерашнего дня не имеют связи с материком за сильных порывов ветра. Напомним, 10 октября, в пятницу в прибрежных районах американских штатов Техас и Луизиана произошли значительные отключения электроэнергии из-за приближения урагана «Дельта».

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