Жители шахтерских городов на Донбассе выступают за закрытие нерентабельных предприятий за отсутствия экономической выгоды их работы. Условие закрытия — открытия других предприятий, которые обеспечат уход от монопрофильности и занятости населения после закрытия шахт, а также социальную защиту шахтеров и пенсионерам, которые могут пострадать от закрытия всего. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования «Будущее справедливой трансформации в Украине: восприятие в шахтерских городках», которое представили Центр экологических инициатив «Екодия» и представительство Фонда Фридриха Эберта в Украине. Монопрофильность — недостаток для шахтерского города, — констатируют респонденты исследования. Между тем они жалуются на отсутствие альтернатив в выборе профессии, отсутствие программ по развитию предпринимательства и невысокую привлекательность шахтерских населенных пунктов. «У большинства населения образование связано с угольной промышленностью, ограничивает их самореализации в других сферах. Опрошенные демонстрируют готовность работать в тех сферах, которые гарантируют достойный уровень жизни: IT-технологии, психология, юриспруденция, служба в полиции », говорится в исследовании.

По мнению респондентов, закрытие шахт и перепрофилирование города является трудоемким процессом, который должен иметь утвержденную стратегию, проходить прозрачно и реализовываться в тесном сотрудничестве с местной общиной. Для максимально безболезненного закрытия шахт они называют выполнения нескольких важнейших условий:

налаживание тесного коммуникации представителей власти с обществом города, создание рабочей группы, которая будет включать представителей (-ць) шахтеров — людей, которые владеют ситуацией изнутри;

создание и развитие предприятий, которые обеспечат уход от монопрофильности и занятости населения после закрытия шахт

обеспечение социальной защиты населения, пострадает от закрытия шахт. Работникам предпенсионного возраста следует дать возможность доработать или способствовать досрочному выходу на пенсию.

Жители шахтерских городов также констатируют экономической нерентабельности многих шахт. В случае их закрытия и отсутствии выполнения вышеупомянутой программы социальной защиты, люди не исключают переезд в другие регионы Украины, или в другую страну «как оптимальный выход из ситуации», говорится в исследовании. Исследование проводилось в июле и августе 2020 методом фокус-групповых дискуссий (ФОМ) с жителями городов Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Угледар, Селидово, Торецкое. Участниками ФОМ были мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет, в каждой дискуссии принимали участие 8 респондентов (-ок). Продолжительность каждой дискуссии в среднем составляла 120 минут. Всего провели 7 ФОМ (по одной в каждом городе).