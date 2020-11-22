Жители шахтерских городов на Донбассе выступают за закрытие нерентабельных предприятий за отсутствия экономической выгоды их работы. Условие закрытия — открытия других предприятий, которые обеспечат уход от монопрофильности и занятости населения после закрытия шахт, а также социальную защиту шахтеров и пенсионерам, которые могут пострадать от закрытия всего. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования «Будущее справедливой трансформации в Украине: восприятие в шахтерских городках», которое представили Центр экологических инициатив «Екодия» и представительство Фонда Фридриха Эберта в Украине. Монопрофильность — недостаток для шахтерского города, — констатируют респонденты исследования. Между тем они жалуются на отсутствие альтернатив в выборе профессии, отсутствие программ по развитию предпринимательства и невысокую привлекательность шахтерских населенных пунктов. «У большинства населения образование связано с угольной промышленностью, ограничивает их самореализации в других сферах. Опрошенные демонстрируют готовность работать в тех сферах, которые гарантируют достойный уровень жизни: IT-технологии, психология, юриспруденция, служба в полиции », говорится в исследовании.
По мнению респондентов, закрытие шахт и перепрофилирование города является трудоемким процессом, который должен иметь утвержденную стратегию, проходить прозрачно и реализовываться в тесном сотрудничестве с местной общиной. Для максимально безболезненного закрытия шахт они называют выполнения нескольких важнейших условий:
- налаживание тесного коммуникации представителей власти с обществом города, создание рабочей группы, которая будет включать представителей (-ць) шахтеров — людей, которые владеют ситуацией изнутри;
- создание и развитие предприятий, которые обеспечат уход от монопрофильности и занятости населения после закрытия шахт
- обеспечение социальной защиты населения, пострадает от закрытия шахт. Работникам предпенсионного возраста следует дать возможность доработать или способствовать досрочному выходу на пенсию.
Жители шахтерских городов также констатируют экономической нерентабельности многих шахт. В случае их закрытия и отсутствии выполнения вышеупомянутой программы социальной защиты, люди не исключают переезд в другие регионы Украины, или в другую страну «как оптимальный выход из ситуации», говорится в исследовании. Исследование проводилось в июле и августе 2020 методом фокус-групповых дискуссий (ФОМ) с жителями городов Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Угледар, Селидово, Торецкое. Участниками ФОМ были мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет, в каждой дискуссии принимали участие 8 респондентов (-ок). Продолжительность каждой дискуссии в среднем составляла 120 минут. Всего провели 7 ФОМ (по одной в каждом городе).