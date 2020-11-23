22 ноября на Донбассе было зафиксировано шесть фактов нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь из автоматического станкового гранатомета, а неподалеку Новолуганского — со станкового противотанкового гранатомета. В районах населенных пунктов Шумы и Водяное враг применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного оккупанты провели дистанционное минирование позиций украинских войск, используя мины ПОМ-2.

Сегодня, 23 ноября, вдоль линии разграничения наблюдалась тишина, нарушений договоренностей в районе проведения операции не выявлено.

С начала перемирия на Донбассе 27 июля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в общей сложности 2492 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Среди них — 988 взрывов, а также 1369 очередей и выстрелов.

Стали известны новые подробности гибели военнослужащего-десантника 80 отдельной десантно-штурмовой бригады Ивана Горошко — в момент смерти он разговаривал по телефону с беременной женой.