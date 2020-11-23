Из-за COVID-19 ситуация во многих украинских больницах – критическая: реанимации переполнены, аппараты искусственной вентиляции легких в дефиците, врачи работают на пределе возможностей.

Об этом говорится в материале «Настоящего времени».

В качестве примера в статье приводится реанимация областной больницы в Черновцах, которая обычно может принять одновременно 12 пациентов — сейчас там лежат 20 тяжелых больных с коронавирусом.

«Поверьте, я в медицине очень давно, только в реанимации уже 25 лет, но к такому привыкнуть невозможно. Это необычайно сложно», – говорит анестезиолог Андрей Аносов, который дежурит в реанимации. Здесь находятся только те, кто не может дышать самостоятельно. Подключение пациентов к искусственной вентиляции легких –​ самая крайняя мера.

«После того как речь уже идет о настоящей искусственной вентиляции легких, по моим наблюдениям, шансов становится не больше 10 процентов. То есть у одного из десяти есть шанс выжить», – уточняет Аносов.

Чаще всего, рассказывает анестезиолог, места в реанимации освобождаются после смерти пациентов. При этом пустуют койки считанные минуты:

«Иногда ротация койки. Грустно об этом говорить, но через 30 минут после смерти предыдущего пациента успевают постель заправить, перестелить, и поступает сразу новый«.

Из-за большого числа пациентов в больнице открыли дополнительный дежурный пост. В нем задействуют всех медиков, которые работают в больнице. Многие врачи помогают в соседних медучреждениях, где не хватает рук.

Андрей Аносов после дежурства в областной больнице ездит в небольшую больницу в одном из самых отдаленных горных районов. По его словам, пациентами с COVID-19 заполнены даже детские отделения. Все на кислородной поддержке. Техника, добавляет он, не справляется — из-за большой нагрузки в больнице постоянно отключается электричество: «За это время больные синеют, начинают умирать, потому что они были на концентраторах. Люди в тебя цепляются, требуют дать кислород, дать свет. Это ночью. Можно сойти с ума».

Как сообщалось ранее, Чехия является страной, где по состоянию на 23 ноября, наблюдается самый высокий уровень смертности от COVID-19 на каждые сто тысяч населения.

В Украине 10 945 новых случаев COVID-19 за сутки. Заболели в том числе 491 детей и 447 медработников.