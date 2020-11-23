Результативность карантина выходного дня можно будет оценить к 1 декабря. Только тогда можно будет понять, были ли эффективны введенные ограничения.
Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24».
«По расчетам, мы хотим увидеть эффект от карантина выходного дня ближе к 1 декабря, удалось ли сдержать рост заболеваемости или нет», — утверждает министр.
Также он отметил, что в сравнении с выходными днями 14-15 ноября в минувшие субботу и воскресенье в Украине лучше придерживались карантинных ограничений.
За период выходных 21-22 ноября правоохранители составили 1144 административных протоколов за нарушения правил карантина выходного дня. В целом, была прекращена работа 1347 субъектов хозяйствования.
Как мы уже рассказывали ранее, карантин выходного дня поддерживает только 49% украинцев, при этом 55% — считают, что ураганный рост заболеваемости COVID-19 в стране остановит только локдаун.
Тем временем, Украина намерена обратиться за получением 300 млн долларов кредита МБРР для преодоления последствий эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.