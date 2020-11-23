Как реагировать на голую с * ак Нади Дорофеевой на мостике над Аллеей Небесной сотни? «Горит дотла, лалала».

Было такое безобразие в западных поп-звезд? Было.

Несколько лет назад Бейонсе сняла клип о целую-обнимаю ХО. И включила в клип кадры катастрофы шаттла «Челленджер».

Для известна эта катастрофа — это национальное горе американцев. Ведь к гибели семи астронавтов привели грубые просчеты чиновников и конструкторов NASA. Интересно, что это был первый полет, куда к склады команды взяли обычного гражданина, который бы мог в прямом эфире провести объяснительные уроки для школьников прямо с орбиты. Заявку на место «учителя в космосе» подавал даже Стив Джобс, но конкурс выиграла молодая учительница Криста Маколифф. В катастрофе еще погибла красавица-астронавт Джудит Резник, чии родители были образованными украинскими евреями. Отец — был в разведке на Тихом океане во Второй мировой войне. И еще пять классных специалистов космической сферы.

Гениальный проект популяризации неба с большой пиар-рекламы Рейгана обернулся катастрофой. Шаттл взорвался на 73-й секунде полета — распался в воздухе без всякого шанса для экипажа эвакуироваться.

А Бейонсе решила покрутить задом на фоне этих кадров.

Ее обули СМИ, блогеры.

NASA обнародовало заявление, что поп-звезды не имеют права опошлюваты трагедии, в которой погибли 7 человек:

«Авария« Челленджера »является важной частью нашей истории, трагических напоминанием, что освоение космоса — рискованное и это нельзя недооценивать».

Вдова капитана экипажа Джун Скоби Роджерс заявила, что эмоционально очень тяжело слышать в начале песни слова / кадры «основная неисправность» (major malfunction). Она сравнила это с использованием аудиозаписи покушения на Кеннеди или теракта 11 сентября и заявила, что подобные приемы не должны использоваться «для ударного эффекта в поп-музыке».

В результате визуальные кадры с шаттлом вырезали, Бейонсе извинилась.

Еще был эпизод с клипом Ники Минаж Money, которая сняла его в стиле нацистских агиток, а сама играла роль диктатора. Там еще была армия в противогазах, бомбы и форма похожа на нацистскую. Клип после скандала был переснят в стиле БДСМ. Ники Минаж извинилась за эту фигню перед жертвами Холокоста и преступлений нацизма.

По Дорофеев должно быть как минимум заявление адвокатов / семей Небесной сотни. Надя должна извиниться и заменить кадры с мостика.

Чего Бейонсе и Ники Минаж получили урок и поняли? А наши, что ТП? Это где-то, как недавно пьяный пацанчик из Донецка нас * яв на монумент. Фу, блин.