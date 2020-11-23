Чехия является страной, где по состоянию на 23 ноября, наблюдается самый высокий уровень смертности от COVID-19 на каждые сто тысяч населения.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Статистика показывает, что за последние 14 дней больше всего смертей от коронавируса в Евросоюзе в пересчете на 100 тысяч человек зарегистрировано в Чехии – 23,4. На втором месте Бельгия с показателем 22,1, на третьем – Болгария (17,2), на четвертом — Польша (14,3), а на пятом — Словения (14,0).

Накануне в Чехии зафиксировали еще 3 187 новых случаев COVID-19. При этом суточная заболеваемость падает.

По данным сайта американского университета Джона Хопкина, в Чехии с начала пандемии заболели заболели 492 263 человек, умерли — 7 196 человек.

Напомним, в Сумской области у входа в больницу скоропостижно скончалась 63-летняя Любовь Юрченко, у которой возможно был COVID-19. Трагедия произошла в Путивле 18 ноября. Сейчас родные женщины обвиняют в халатности семейного врача, но медик оправдывается, отмечая что подозревать что-то серьезное причин не было, а когда пациентке стало совсем плохо, мест в больнице уже не было.

Как сообщалось ранее, в Украине 10 945 новых случаев COVID-19 за сутки. Заболели в том числе 491 детей и 447 медработников.