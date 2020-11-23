В Украине проживает 11,3 миллиона пенсионеров, пенсия которых в среднем составляет 3 тысячи 83 гривны.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом сообщает Пенсионный фонд.

Как известно, с 1 января 2020 года минимальная пенсия по возрасту у лиц, которые достигли 65 лет, при наличии необходимого количество лет страхового стажа ( 35 лет у мужчин, 30 лет у женщин), составляет 1 889 гривен.

Также известно, что 2020 году 75,4% пенсионеров получают по возрасту (с учетом стажа) — 3064 гривны. Еще 12,8% получают по инвалидности — 2641 гривны. 5,7% пенсионеров получают выплаты в случае потери кормильца — 2916 гривен. 5,4% пенсионеров по выслуге лет — 4500 гривен. Оставшийся 0,7% получает только социальные пенсии (минимальные выплаты для тех, кто не имеет стажа) — 1644 гривен.

Минимальная пенсия украинцев вырастет на 4,5% (74 гривны) с июня 2020 года. Следующее увеличение пенсии (еще на 3,3% — на 57 гривен) намечено на декабрь.

По данным Пенсионного фонда, 9,3% пенсионеров получают пенсию в размере 5 000-10 000 гривен.

Для людей с инвалидностью сумма минимальной пенсии установлена на уровне прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Независимо от группы инвалидности размер минимальных пенсий для лиц с инвалидностью в 2020 году составляет:

с 1 января — 1638 гривен;

с 1 июля — 1712 гривен;

с 1 декабря — 1769 гривен.

Если учитывать группу инвалидности, то выплата пенсии осуществляется в следующем размере:

людям с инвалидностью I группы — 100% пенсии по возрасту;

людям с инвалидностью II группы — 90% пенсии по возрасту;

людям с инвалидностью III группы — 50% пенсии по возрасту.

Как сообщалось ранее, чтобы выйти на пенсию в 2020 году, пенсионеры по возрасту должны иметь необходимый страховой стаж — 27 лет. До 2028 года эта цифра возрастет до 35 лет. Если же страхового стажа не хватает, оформить пенсии в Украине пенсионеры смогут, «докупив» его.