В Украине введут локдаун, если другие ограничительные меры не помогут остановить рост заболеваемости COVID-19.

Такое заявление в эфире телеканала «Украина 24» сделал народный депутат от фракции «Слуга народа», представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан.

По его словам, локдаун уместен при такой суточной заболеваемости, с которой уже не справится система здравоохранения: «Постоянно эти цифры называются, последняя, которую озвучил министр здравоохранения, – это 30 тысяч. Хотя это, по моему мнению, очень высокий показатель заболеваемости».

Мокан также подчеркнул, что пока цель карантина выходного дня не достигнута. Несмотря на то, что увеличивается коечный фонд, увеличиваются мощности системы здравоохранения, продолжает расти количество госпитализаций: «Цель карантина выходного дня – стабилизировать этот рост. Но если через некоторое время количество больных и госпитализаций значительно возрастет, опция полного локдауна должна рассматриваться».

Ученые сообщили, что иммунитет к COVID-19 имеют миллионы людей, у которых ранее не диагностировали коронавирусную инфекцию. Эти люди имеют защитные Т-клетки, которые сформировались у них от перенесенных ранее аналогичных вирусов простуды.

Власти городского округа Маньчжурия (автономный район Внутренняя Монголия, Китай) объявили локдаун после обнаружения двух человек с COVID-19.