Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) из США Теофимо Лопес-старший вспомнил украинском Василию Ломаченко (14-2, 10 КО) слова о том, что для боя его сыну сначала нужно получить хоть какой пояс. Теперь Лопес-старший, смеясь в интервью с Boxing Fuego, ответил Ломаченко ровно тем же требованием: «Они не дали нам пункта о реванше перед боем. И что у него сейчас есть из того, что нам нужно. Знаете, что мы сейчас сделаем? Мы скажем ему, чтобы он сначала получил пояс. Вот что мы ему скажем. Иди и забери пояс чемпиона по e-mail ». Чемпионом по электронной почте семья Лопес называет Девина Гейни (25-0, 15 КО), обладателя пояса WBC. Зато Лопес-младший не понимает, почему люди хотят увидеть второй бой против Ломаченко. Он считает, что все доказал в первом бою.

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