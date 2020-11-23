Социологическая группа «Рейтинг» представила мониторинг местных выборов-2020: согласно с агрегированным рейтингом партий на местных выборах условный 5% барьер преодолели «Слуга народа» (14,5%), «Европейская солидарность» (13,7%), «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,5%), «За будущее» (8,6%) и «Батькивщина» (8,5%).

Об этом говорится в публикации соцгруппы.

Анализ результатов местных выборов показал, что активность избирателей в Западных регионах была выше, чем в юго-восточных. Например, если в Тернопольской и Львовской областях активность избирателей 25 октября составила около 44%, то в юго-восточных пришли на выборы лишь около трети. В результате удельный вес Западных областей в общем массиве избирателей вырос с 27 до 31%.

«Наш край» в целом поддержали 3,9%, ВО «Свобода» — 3,3%, радикальную партию Ляшко — 2,4%, партию «Сила и честь» — 2,4%, «УДАР Виталия Кличко» — 2, 0%, партию «Пропозиция» — 2,2%, «Голос» — 1,7%, партию Шария — 1,4%, «Победа Пальчевского» — 0,8%.

Совокупная поддержка пяти парламентских партий составила 51% (на выборах в Верховную Раду 2019 они получили 78%). При этом, в областях, где не были представлены мощные местные партии, парламентские партии получили гораздо большую поддержку на местных выборах.

Сравнительный анализ результатов опросов группы Рейтинг с результатами выборов показал достаточно высокую точность прогнозов (среднее отклонение по результатам партий составляет 0,7%), а незначительные отклонения объясняются: смещением реальной явки в сторону Западных областей и низким удельным весом молодежи в структуре тех, кто реально голосовали на выборах 25 октября.

Партия «Слуга народа» заняла лидирующие позиции (1-3 места) в Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

При этом «Оппозиционная платформа — За жизнь» получила высокие результаты в регионах Юга и Востока, а также в Сумской области.

«Европейская солидарность» заняла высшие строчки рейтинга в регионах Галичины, Житомирской, Киевской, Ровенской, Черновицкой областях и Киеве.

Партия «За будущее» зафиксировала лидерские позиции на Волыни, а также в Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Полтавской областях.

«Батькивщина» получила высокие результаты в Кировоградской, Ивано-Франковской, на Закарпатье, Полтавской и Черновицкой областях.

Партия «Наш край» заняла высокие позиции в Луганской, Житомирской, Черниговской и Николаевской областях, ВО «Свобода» — в Ивано-Франковской и Тернопольской, Радикальная партия Ляшко — Черниговской, «УДАР» — в Киеве, «Пропозиция» — в Днепропетровской .

Местные партии стали победителями в Винницкой («Украинская стратегия Гройсмана»), Закарпатской ( «Родное Закарпатье»), Полтавской ( «Доверие»), Харьковской ( «Блок Кернеса — Успешный Харьков»), Хмельницкой ( «Команда Симчишина»), Черкасской («Черкащани») и Черниговской ( «Родной дом») областях. Также на лидерских позициях — в Херсонской ( «Нам здесь жить!»), Хмельницкой ( «За конкретные дела») и Черновицкой ( «Единая Альтернатива») областях.

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