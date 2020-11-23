Тимофей Милованов назначен внештатным советником руководителя Офиса Президента Украины. Об этом сообщается на сайте президента Украины. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в 2019-2020 годах Тимофей Милованов назначен советником руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака вне штата. «Надеюсь, что мои знания будут полезны руководству Украины», — отметил эксминистр.

Милованов родился в 1975 году. Окончил Киевский политехнический институт (менеджмент) в 1997 году и Киево-Могилянской академии по специальности «экономическая теория» в 1999-м. 2004 г. одержал степень доктора философии по экономике (PhD по экономике) в Университете Висконсин-Мэдисон (США). Преподавал в европейских и американских вузах. 7 июля 2016 Верховная Рада Украины избрала Тимофея Милованова в Совет Национального банка, с октября 2016 года он был заместителем председателя Совета НБУ.

Милованов работал в правительстве во времена премьерства Алексея Гончарука. Вместе с его Кабмином в марте этого года он был отправлен в отставку. Также Милованов остается почетным президентом Киевской школы экономики.

Ранее Тимофей Милованов заявлял о необходимости дополнительной эмиссии гривны в случае локдауну. Напомним, вчера, 21 ноября, Тимофей Милованов подтвердил, что работает советником Андрея Ермака.