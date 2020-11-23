В Сумской области у входа в больницу скоропостижно скончалась 63-летняя Любовь Юрченко, у которой возможно был COVID-19. Трагедия произошла в Путивле 18 ноября. Сейчас родные женщины обвиняют в халатности семейного врача, но медик оправдывается, отмечая что подозревать что-то серьезное причин не было, а когда пациентке стало совсем плохо, мест в больнице уже не было.

Подробности сообщаются в материале «Обозревателя».

«Она только закричала, упала и умерла. Не стало моего близкого человека, я еще не могу осмыслить это», – рассказывает кума женщины Ольга Бордакова.

По ее словам, Любовь Павловна примерно две недели болела:

«Я ей позвонила, она мне говорит, что чувствует себя плохо, у нее температура 39. Однако таких симптомов, как отсутствие обоняния, у нее не было, не было и ломоты в теле. Но она все время жаловалась на слабость. Я ее спрашивала, почему же тебя не направят на ПЦР-тест? Оказывается, не было показаний для него. Она наблюдалась у частного семейного врача Аллы Чижик, с ней была заключена декларация. Потом ей вроде тест сделали, но в понедельник, когда она пришла, результаты потеряли».

Она также рассказывает, что в среду, 18 ноября Любови Юрченко должны были также провести КТ. При этом на процедуру она записывалась сама. Но и тут врачи сказали приходить только через семь дней — в среду она и умерла.

Другая знакомая умершей женщины Светлана Шаповалова называет произошедшее «хождение по мукам к горе-врачу». По ее словам, больная умоляла дать направление на ПЦР-тест. Его взяли в понедельник, но как говорит Шаповалов, он таинственно исчез.

«Сегодня, видя, что пациентка еле жива, сатурация упала, ей все же взяли тест на месте, прокапали, вручили направление на госпитализацию и… выпроводили. Никто не искал ей место в больнице ни ранее, ни в тот день. Почему ни в понедельник, ни сегодня ей не вызвала скорую семейный врач на госпитализацию, а вытолкала домой? Почему за две недели врач, закрывая один больничный и открывая второй, не задала себе вопрос, а может, бронхит уже должен был бы пройти?» – жалуется Шаповалова.

Семейный врач Алла Чижик в свое оправдание говорит, «скорая» приехать к ее пациентке отказалась, потому подтверждения COVID-19 не было. При этом она лично пыталась найти для ее место в больнице:

«Это пациентка с хроническим бронхитом. Она лечилась у меня в марте и вот сейчас. До среды у нее состояние было стабильное, сатурация была 94%, это не такой уже низкий показатель. А вот в среду, 18 ноября она пришла ко мне с сатурацией 31%, тут она посидела, показатель поднялся до 50%. Конечно, я начала искать для нее место в больнице. Позвонила в скорую, но мне отказали! Я говорю, у пациентки сатурация 20, а мне отвечают, что и с показателем 30 они дома оставляют. Сказали, что везти некуда. Они приедут, если я найду ей место в больнице. Конечно, я стала звонить в больницы, но везде отказ, мест нет. Я уже прозванивала и в Конотопе, и в Сумах, и в Белополье, просила своих знакомых врачей. В двух больницах в Сумах мне сказали, что они для таких пациентов просто не приспособлены. В Конотопе и Белополье – все занято».

Чижик также утверждает, что никто не терял ПЦР-тест: «Мы в понедельник хотели взять ПЦР-тест. Но его в Сумы в лабораторию отвозит специальная мобильная бригада. Я им позвонила, они мне сказали, что поедут в Сумы уже в среду. Какой смысл брать материал и держать его 48 часов? Поэтому я пригласила пациентку пройти в среду ПЦР-тест. И он был взят, сейчас материалы находятся в областной лаборатории, результатов пока нет».

Семейный доктор также говорит, что не выгоняла Юрченко:

«Женщина вышла за дверь и куда-то ушла, я ее не выгоняла. Я позвонила ее родным, сказала, что она в таком состоянии, что я буду искать для нее место в больнице. Она, оказывается, поехала в Глухов, потом в больницу. И уже оттуда позвонила мне и попросила еще одно направление на рентген. Не знаю зачем, недавно мы делали его, и он показал только бронхит. Нужно делать КТ, но раз она так хочет, я выписала ей электронное направление, СМС должно было ей прийти на телефон. А уже через час мне позвонила главный врач больницы Путивльской ЦРБ и сообщила, что пациентка умерла».Медицинская система захлебывается из-за COVID-19, во многих городах уже нет мест в больницах, а пациенты дерутся за кислород. Пожалуйста, не игнорируйте масочный режим и соблюдайте дистанцию.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о мужчине, который, как сообщали волонтеры, умер от COVID-19, отдав свой кислород сыну.

Степанов также заявил, что житомирские врачи сделали все возможное, чтобы спасти преподавателя Ольгу Грабарь, которая умерла от COVID-19 на аппарате ИВЛ. Он также утверждает, что в больнице, где она скончалась, есть достаточное количество кислорода. Сама Ольга Грабарь накануне смерти опубликовала в Facebook «крик о помощи» — по ее словам, в реанимации больницы нет кислорода, и ей за сутки его отключали восемь раз.