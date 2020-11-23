В Конституционный суд Украины поступило представление от группы народных депутатов, в котором обжалованы отдельные положения постановления Кабмина о введении карантина выходного дня.

Подробности сообщаются на сайте Конституционного суда.

«В Конституционный суд Украины 23 ноября поступило конституционное представление 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений подпункта 17 пункта 10, пункта 15 постановления Кабинета министров Украины «Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2″ от 22 июля 2020 года № 641 с изменениями», – указано в сообщении.

Нардепы считают, что отдельные положения указанного постановления не соответствуют ряду норм Основного закона Украины, а также отметили, что поднятые в конституционном представлении вопросы имеют особое общественное и экономическое значение, поскольку касаются, в том числе и жизни и здоровья граждан.

В свою очередь, замглавы комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики нардеп от «Слуги народа» Ольга Совгиря отметила, что обжалованы лишь отдельные положения постановления Кабмина.

Так, нардепы якобы попросили оценить конституционность запрета на проведение учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме тех, которые предусмотрены этим постановлением.

«В конституционном представлении утверждается, что внедренными ограничениями нарушено равенство конституционных прав и свобод граждан, в результате запрета работать одним гражданам, в то время как другие граждане работают», – отметила Совгиря.

По мнению авторов ходатайства, запреты являются безусловными, а их фактическая реализация приводит к существенным (более 50%) потерям дохода (заработка) у субъектов хозяйствования, которые работают в различных экономических сферах.

Как мы уже рассказывали ранее, британская вакцина от COVID-19 AstraZeneca будет более доступна для бедных стран, чем вакцины других компаний. Это станет возможным за счет того, что данная вакцина оказалась менее требовательна к условиях хранения и оказалась дешевле в производстве.

Тем временем, полный локдаун в Украине намерены ввести сроком на 3-4 недели в период новогодне-рождественских праздников, для избежания полного коллапса медицинской системы и ради спасения человеческих жизней.