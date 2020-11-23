В Йельском онкологических Центре было проведено исследование, результаты которого были опубликованы во многих научных изданиях США. Как выяснилось, ученым удалось найти продукт, защищающий организм человека от всех видов рака.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА , об этом докладывает Новости N.

Американские исследователи утверждают, что употребление всего двух горсть орехов в неделю способно оздоровит человека и спасти его от самого распространенного на сегодняшний день заболевания, которое нередко называется неизлечимым. Речь идет о раке.Почему именно орехи защищают от онкологии и какие нужно есть, чтоб предупредить этот недуг?

Немногим известно, что в орехах содержатся вещества, способствующие снижению уровня глюкозы в крови, благодаря чему повышается чувствительность к инсулину. По счет ЭТИХ процессов в организме человека устраняются воспалительные процессы, Которые часто приводят к трансформации здоровых клеток в раковые.

Таким образом, в организма вырабатывается резистентность к Онкологическим заболеваниям и он на почти 50% может считать себя защищенными от этой категории болезней и не только.

Здесь же можно отметить, что при высокой чувствительности к инсулину в организме человека считается максимально здоровым, а это значит, что Он не попадает в группу риска заболеваний, сокращающий продолжительность жизни, таких как: болезни сердца и сосудов, рак, диабет, атеросклероз и многие другие.

Американские ученые после проведенных исследований назвали самые полезные для здоровья орехи — это кешью, грецкий орех и миндаль. Они, ко всему прочему, снижают аппетит и помогают эффективно худеть.

Благодаря регулярному употреблению ЭТИХ орехов у многих добровольцев, участвовавших в исследованиях ученых, снизилась тяга к сладкой и калорийной пище, от чего шансы на здоровую и продолжительную жизнь возросли в разы.

Как ранее отмечала НАРОДНАЯ ПРАВДА, искусственные цветы, Которые употребляют для венков на кладбище, изготавливают из нефтепродуктов. Поэтому такой состав опасен для организма и может провоцировать онкологические заболевания.

Добавим, что финские ученые нашли новое средство для борьбы с онкологических заболеваниями. К тому же он замедляет процесс старения. Дикие ягодысодержат уникальные органические соединения.