Вероятность заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в случае, если два человека находятся в маске, одного от другого крайне низкая.
Такое мнение в интервью «Апострофу» озвучила заместитель министра здравоохранения в 2014-2015 годах Наталья Лисневская. Также она назвала крайне важное условие — для низкой вероятности заражения, необходимо соблюдать социальную дистанцию — от 1 до 1,5 метра между людьми.
В таком случае, даже если один из них инфицирован, вероятность того, что инфицируется второй, достигает 3-5%.
«Если люди будут без маски, то статистика дает от 40 до 60% того, что человек инфицируется, если будет расстояние. Но если они будут рядом, то человек полностью заболеет», – пояснила экс-замминистра.
Таким образом, если люди будут носить маски и соблюдать дистанцию, то даже в случае общения с заболевшим человеком, вероятность заболеть очень и очень низкая.
Как мы уже рассказывали, в ВОЗ уверены, что Европа может избежать локдауна, если большинство ее жителей будут соблюдать масочный режим.
Тем временем, полный локдаун в Украине намерены ввести сроком на 3-4 недели в период новогодне-рождественских праздников, для избежания полного коллапса медицинской системы и ради спасения человеческих жизней.