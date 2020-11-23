Погода в Украине в Новый год не порадует снегом, а накануне праздников ожидается оттепель. При этом в декабре украинцев ждут серьезные температурные перепады.

Так считает народный синоптик Леонид Горбань, пишет РБК-Украина.

Согласно его прогнозу (расчеты синоптика актуальны для центральных регионов Украины, включая Киев), первая неделя декабря будет теплой: 4-5 градусов. 6 декабря ожидается снег с дождем.

8-14 декабря придут морозы около -9… -11 градусов. Кроме того 8-11 числа вероятен снег. Затем до 17 декабря очередная волна потепления со снегом и дождем.

С 18 по 28 число ожидается затяжной период с морозами до -10… -13 градусов. 18-20 декабря и 27-28 декабря возможен снегопад.

Погода на Новый год

За несколько дней до Нового года начнется оттепель. 29-31 декабря температура воздуха поднимется до 1-3 тепла. 29-30 декабря может пройти снег с дождем, который при плюсе будет таять.

Горбань также добавил, что январь сильных морозов не обещает.

Интересно, что народный синоптик Владимир Деркач дает немного другой прогноз. Он считает, что в конце года будут небольшие морозы и осадки в виде снега. Но накануне ожидается оттепель. А в период с 20 декабря народный синоптик спрогнозировал аномально теплую погоду.

Ранее народный синоптик Владимир Деркач сообщал, снег зимой 2020-2021 прогнозируется только перед Новым годом. В декабре, говорит синоптик, плюсовая температура будет и днем, и ночью. Похолодает только после Дня святого Николая.

Народный синоптик Леонид Горбань также делился прогнозом погоды в Украине на конец ноября и декабрь.