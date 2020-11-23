Белорусская православная автокефальная церковь наложила анафему на действующего президента Александра Лукашенко. Ее объявил предстоятель церкви архиепископ Святослав Логин.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Анафему объявили во время службы в соборе святого Кирилла Туровского в Торонто (Канада). Скандального президента назвали диктатором, убийцей и мучителем народа благоговейного белорусского.

«Мы призываем тех, кто все еще служит его сатанинской силе, не выполнять преступные приказы, потому что иначе вас ждет проклятие ваших потомков в земной жизни и ад в небесном жизни», — говорится в документе.

В тексте анафемы также говорится, что Лукашенко и его союзники совершают «кровавые расправы» над мирным населением в «многострадальной Беларуси»: «Это насилие и унижение правопорядка происходит при поддержке восточного соседа Беларуси, называющего себя „православным“ и „старшим братом“, но весь цивилизованный мир поддерживает борьбу белорусского народа за свои права».

Отметим, Белорусская автокефальная православная церковь находится в эмиграции с 1944 года. Главный храм — это Кафедральный собор святого Кирилла Туровского в Нью-Йорке. У церкви есть также приход в Минске.

Совет стран Европейского союза ввел санкции против действующего президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. Причиной стала фальсификация результатов выборов и применение насилия к участникам оппозиционных акций протеста в стране.Украина ввела санкции против Беларуси после фальсификации результатов выборов президента, а также из-за нарушений прав человека в этой стране.