В Киеве в одном из ресторанов в Голосеевском парке обнаружили тело девушки.

Об этом сообщает Telegram-канал Вартові Еспресо.

По информации канала, она была полураздетой. Предварительно, девушку задушили. Тело лежало возле уборной ресторана.

Сейчас на месте происшествия работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Обстоятельства убийства устанавливаются.

Как сообщалось ранее, в частном жилом доме, расположенном в селе Голодьки Хмельницкого района Винницкой области, обнаружили тела троих людей, среди них двое детей.

Напомним, в Москве в квартире дома на Можайском шоссе жестоко убили 14-летнюю школьницу. Ее убийца — 17-летний юноша — выбросился из окна.