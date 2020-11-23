Рождественский пост в 2020 году начинается 28 ноября, также этот пост называют – Филиппов, поскольку заговенье на него приходится на Филиппов день 27 ноября.

Рождественский пост был установлен в честь празднования Рождества Христова. Он длится 40 дней, в течение которых запрещается употреблять продукты животного происхождения.

Народна Правда публикует календарь питания в Рождественский пост по дням.

Что можно есть в Рождественский пост: календарь питания по дням

28 ноября, суббота – разрешена к употреблению рыба, морепродукты, горячая пища с маслом; 29 ноября, воскресенье – разрешены рыба, морепродукты, горячая пища с маслом; 30 ноября, понедельник – разрешена горячая пища без масла; 1 декабря, вторник – рыба, горячая пища с маслом; 2 декабря, среда – сухоядение (разрешены хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи); 3 декабря, четверг – разрешена рыба и морепродукты, горячая пища с маслом; 4 декабря, пятница – в честь праздника Введение Богородицы разрешаются к употреблению рыба, блюда с маслом и вино.

5 декабря, суббота – можно есть рыбу, морепродукты, горячую пищу с маслом; 6 декабря, воскресенье – можно есть рыбу, морепродукты, горячую пищу с маслом; 7 декабря, понедельник – разрешается горячая пища без масла: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы; 8 декабря, вторник – рыба, морепродукты, горячая пища с маслом; 9 декабря, среда – сухоядение (разрешены хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи); 10 декабря, четверг – рыба и морепродукты, горячая пища с маслом; 11 декабря, пятница – сухоядение (разрешены хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи); 12 декабря, суббота – можно есть рыбу, морепродукты, горячую пищу с маслом; 13 декабря, воскресенье – можно есть рыбу, морепродукты, горячую пищу с маслом; 14 декабря, понедельник – разрешена горячая пища без масла: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы; 15 декабря, вторник – рыба, морепродукты, горячая пища с маслом; 16 декабря, среда – сухоядение (разрешены хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи); 17 декабря, четверг – рыба и морепродукты, горячая пища с маслом;

18 декабря, пятница – сухоядение (разрешены хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи); 19 декабря, суббота – День святого Николая, разрешается есть рыбу, горячую пищу с маслом, выпить немного вина; 20 декабря, воскресенье – можно есть рыбу, морепродукты, горячую пищу с маслом; 21 декабря, понедельник – горячая пища без масла: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы; 22 декабря, вторник – горячая пища с маслом: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы; 23 декабря, среда – сухоядение (хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи); 24 декабря, четверг – горячая пища с маслом: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы; 25 декабря, пятница – сухоядение (хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи); 26 декабря, суббота – можно есть рыбу, морепродукты, горячую пищу с маслом; 27 декабря, воскресенье – можно есть рыбу, морепродукты, горячую пищу с маслом; 28 декабря, понедельник – горячая пища без масла: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы; 29 декабря, вторник – горячая пища с маслом: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы; 30 декабря, среда – сухоядение (хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи); 31 декабря, четверг – горячая пища с маслом: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы;

1 января, пятница – сухоядение (хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи); 2 января, суббота – разрешается горячая пища с маслом: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы; 3 января, воскресенье – разрешается горячая пища с маслом: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы; 4 января, понедельник – сухоядение (хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи); 5 января, вторник – разрешена горячая пища без масла: постные супы, каши, тушеные или вареные овощи и грибы; 6 января, среда – Рождественский сочельник, сухоядение: (хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи).



В канун Рождества, в Святой вечер 6 января, с появлением первой звезды в небе к столу подают 12 постных блюд, первым традиционно является кутья.

Также мы подготовили подборку красивых открыток и стихов, которыми вы сможете поддержать близких и пожелать им хорошего Рождественского поста.

Ранее мы рассказывали о традиции празднования Рождества и что запрещено делать в этот день.