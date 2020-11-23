Погода в Украине во вторник, 24 ноября, будет довольно теплой, как для конца осени — в среднем 4-8 тепла, но сильный ветер будет снижать термические ощущения.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденеко.

По ее словам, днем в большинстве областей ожидается 4-8 градусов тепла (на востоке будет холоднее, 2-4 градуса). При этом ожидается порывистый и сильный северо-западный ветер.

Одновременно с этим на севере, востоке, в центральной части, в Приазовье и в Крыму повышенная влажность будет провоцировать осадки. Преобладать будет дождь, но на востоке ожидается и мокрый снег

На значительной части территории юга и запада Украины — без существенных осадков.

В Киеве завтра будет преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер будет задувать сильно и будет некомфортным, с северо-западными порывами до 12-14 м/с. Ночью в столице 1-3 градуса тепла, днем ​​24-го ноября 4-6 градусов тепла.

Ранее народный синоптик Владимир Деркач сообщал, снег зимой 2020-2021 прогнозируется только перед Новым годом. В декабре, говорит синоптик, плюсовая температура будет и днем, и ночью. Похолодает только после Дня святого Николая.

Народный синоптик Леонид Горбань также делился прогнозом погоды в Украине на конец ноября и декабрь.