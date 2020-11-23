Синоптики прогнозируют, что зима-2021 в Европе и США будет мягкой, теплой и малоснежной. Снегопады все же ожидается, хотя и будут не такими обильными, как обычно. Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом говорится в прогнозе на сайте Severe-weather. Так, синоптики сравнили прогнозы на три месяца: декабрь, январь и февраль. Это дало общую картину погоды, согласно которому в Европе будет преобладать высокое атмосферное давление, что означает в целом мягкую зиму, чем обычно. По словам специалистов, возможны снегопады и падение температуры, особенно, если высокое давление создаст температурную инверсию с туманом, а на континент надвинется холодный фронт. Синоптики напомнили, что долгосрочные прогнозы, как правило, не всегда бывают точными, так как возможны некоторые изменения в стратосфере, которые обычно влияют на циркуляцию воздуха. Напомним, ранее начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постриганем заявил, что грядущая зима в Украине отметится резкими перепадами погоды , на фоне достаточно теплой погоды, ожидаются кратковременные, но довольно сильные похолодания, сильные снегопады, налипание мокрого снега с образованием гололеда. Также ранее народный синоптик Леонид Горбань назвал дату, когда в Украине начнется настоящая зима — по его прогнозам, это произойдет 12 декабря.