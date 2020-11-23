Сегодня, 23 ноября на Донбассе не было зафиксировано ни одного нарушения режима полного прекращения огня со стороны пророссийских боевиков. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на сегодняшний день остается полностью контролируемой.
Подробности сообщает пресс-служба штаба ООС.
«Украинские защитники добросовестно выполняют задачи по назначению и в полном объеме соблюдают договоренности, вступившие в действие 27 июля», — указано в сообщении.
Также, ни один украинский военный не пострадал.
«В полосах ответственности наших бригад наблюдается тишина. В то же время военнослужащие Объединенных сил бдительности не теряют и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки», — информирует штаб ООС.
Как мы уже рассказывали ранее, с начала перемирия на Донбассе 27 июля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в общей сложности 2492 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Среди них — 988 взрывов, а также 1369 очередей и выстрелов.
А также, президент Украины Владимир Зеленский намеревался изменить Конституцию ради прекращения войны на Донбассе, но сделать это он так и не решился.