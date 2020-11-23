В центре Харькова из окна здания «Госпрома» выпала сотрудница Пенсионного фонда.

Погибшая работала в областном управлении Пенсионного фонда. Ранее она перенесла COVID-19, передает издание «Подія».

Женщина выпала из окна шестого этажа, на этом же этаже находился ее кабинет. Ей было 52 года.

Сообщение о том, что под окнами четвертого подъезда обнаружено тело, поступило к полицейским в 11:15. Копы осмотрели место инцидента, изъяли вещественные доказательства, опросили коллег погибшей и свидетелей.

Сотрудница Пенсионного фонда выпала из окна в 08:00, но скорую вызвали только через три часа, рассказывает директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

Он добавил, что женщина погибла сразу после падения.

При этом, директор производственно-эксплуатационного предприятия «Госпром» Николай Чехунов комментировать ситуацию отказался.

Сведения о смерти женщины внесены в ЕРДР по части 1 статьи 115 УК с пометкой «самоубийство».

Как мы уже рассказывали ранее, женщина с подозрением на COVID-19 совершила самоубийство, выпрыгнув из окна в терапевтическом отделении городской больницы в Запорожье.

Также, в одной из больниц Глуховского района в Сумской области, пациентка с подтвержденным COVID-19 совершила самоубийство. Больная с коронавирусом повесилась в больнице вчера, 10 ноября.