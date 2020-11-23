Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Подольского района Киева, округ №82.

Должность: Член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам собственности.

Депутатская фракция «Солидарность».Биография, семья, хобби

Родился 5 июля 1973 года в пгт. Березное Ровенской области. Жена — Ольга Сторожук. В семье двое детей: сын Денис и дочь Юлия.

Занимается разведением лошадей.Образование

В 1995г. окончил Киевский государственный лингвистический университет по специальности «преподаватель иностранных языков»,

В 2003 — Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа по специальности «инженер».Трудовая деятельность

1995-1997 гг. — переводчик в украинском-французски СП «Континенталь».

1998-2000 гг. — начальник отдела внешнеэкономических связей ООО «Укргазсервис».

2000-2004 гг. — коммерческий директор ООО «Укрмашимпекс».

2004-2005 гг. — председатель правления ОАО «Дрогобычский машиностроительный завод».

2005-2009 гг. — директор ООО НПК «Финновейт».

2009-2010 гг. — директор Ровенского областного КП водопроводно-канализационного хозяйства «Ровнооблводоканал».

В 2012 г. — коммерческий директор ООО «Украинское машиностроение».

С 2014 гг. — первый заместитель председателя правления ПАО АК «Киевводоканал».

Общественная деятельность

С 2011г. — член благотворительного фонда «Сокровищница надежды».Компромат, скандалы

Вадим Сторожук не поддержал проект решения, призванного открыть информацию о конечных бенефициарах владельцев юридических лиц, претендующих на получение прав на землю территориальной общины Киева.

Посчитал неэффективной обязательную продажу объектов коммунальной собственности через электронную торговую систему «ПроЗорро.Продажи».ДекларацияВ 2018 году Вадим Сторожук задекларировал $40 тыс, 8 тыс евро и 370 тыс грн наличными.

На банковских счетах находится 23 тыс грн, 26 тыс грн вложены в небанковские финансовые учреждения. $ 70 тыс заемные третьим лицам.

Доход от заработной платы составил 845 тыс грн, страховые выплаты — 79 тыс грн.

Из недвижимого имущества семье принадлежат квартира в Киеве, 27 земельных участков (общей площадью более 6 га) в с. Дубрава Киевской области и земельный участок в с. Рославичи Киевской области. Есть легковой автомобиль Nissan X-Trail.Ссылки

Общественная приемная: пр-т. Свободы, 26, (044) 223-80-15

Электронная почта: [email protected]

Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/storozhukvadym

Страница в Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100041208637252Отчет за 2018 год.