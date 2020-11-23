Иммунитет к COVID-19 имеют миллионы людей, у которых ранее не диагностировали коронавирусную инфекцию. Эти люди имеют защитные Т-клетки, которые сформировались у них от перенесенных ранее аналогичных вирусов простуды.

Об этом говорится в результатах исследования Public Health England, сообщает The Telegraph.

Как известно, Т-клетки необходимы для того, чтобы убивать другие клетки человека, которые уже инфицированы коронавирусом, чтобы они не могли заразить другие. Антитела и другие части иммунной системы не могут проникнуть к вирусу, когда он уже инфицировал организм.

Исследование, которое проводили в июне среди 2847 британских медиков, полиции и пожарных, показало, что 25% из них имели высокий уровень Т-клеток, которые распознают COVID-19.

Это больше, чем аналогичные исследования об антителах, которые проявляли не более 6% положительных результатов COVID-19.

По оценке экспертов отдела биостатистики Кембриджского университета, 7,37 млн людей уже заразились коронавирусом и соответственно могут иметь иммунитет. В то же время исследования Public Health England говорит, что пропорция людей с иммунитетом может быть на самом деле выше и равна 14 миллионам людей и больше.

До сих пор большинство исследователей обращали больше внимания на антитела, которые нейтрализуют вирус до того, как он попадает в клетки организма. По сравнению с этим, Т-клетки проникают именно в те клетки, которые уже инфицированы вирусом и убивают их.

«Исследователи подчеркнули важность того факта, что ни один человек с высоким уровнем Т-клеток не заразилась COVID-19 в течение следующих четырех месяцев, что позволяет сделать выводы, что работает именно эта часть иммунной системы и она является эффективным защитным фактором. Они также обнаружили, что только половина из тех, у кого был высокий показатель Т-клеток, имели также какие-либо идентифицированные антитела против COVID-19, из чего ученые делают выводы, что один вид иммунитета может существовать без другого», — цитирует статью «Корреспондент».

Доктор Питер Райтор-Смит с Oxford Immunotec, компании, которая разработала Т-клеточный тест говорит: «Имеется в виду, что есть группа людей, которые защищены от COVID-19, но не имеют антител».

Исследователи предполагают теорию, что антитела очень быстро исчезают из организма после того, как человек вылечился от коронавируса, тогда как Т-клетки действуют дольше. А другая теория состоит в том, что у людей остается иммунитет после заражения аналогичными коронавирусами, такими как те, что вызывают простуду, даже если они никогда не болели COVID-19.

Власти городского округа Маньчжурия (автономный район Внутренняя Монголия, Китай) объявили локдаун после обнаружения двух человек с COVID-19.

Отметим, в Украине 10 945 новых случаев COVID-19 за сутки. Заболели в том числе 491 детей и 447 медработников.