Конец пандемии коронавирусной инфекции может положить экспресс-тестирование на COVID-19 75% населения каждые три дня.

К такому выводу пришли исследователи из Гарвардской школы здравоохранения и Университета Колорадо в Боулдере передает Business Insider.

«Наш общий вывод заключается в том, что, когда речь заходит о здравоохранении, лучше проводить менее чувствителен тест результатам сегодня, чем завтра с более чувствительным тестом», — утверждает профессор информатики из Университета Колорадо и автор исследования Даниэль Ларремор.

Исследование показывает, что экспресс-тесты, хотя и менее надежные, могут позволить властям полагаться на более целенаправленные меры, а не только на меры ограничения, при условии, что действовать будут массово.



«Вместо того, чтобы говорить всем оставаться дома, чтобы быть уверенными, что какой-то один больной человек не распространяет заболевание, мы могли бы побудить к пребыванию дома только заразных людей, зато все остальные могли бы продолжать свою жизнь», — отмечает ученый.

Исследование, основанное на математическом моделировании, показывает, что экспресс-тестирование 75% населения города каждые три дня уменьшит количество тех, кто в конечном итоге заразится на 88% — «достаточно, чтобы привести эпидемию к исчезновению в течение шести недель».

«Эти быстрые тесты являются тестами на заразность. Они чрезвычайно эффективно обнаруживают COVID-19, когда люди заразные», — резюмировали исследователи.

Как мы уже рассказывали ранее, иммунитет к COVID-19 имеют миллионы людей, у которых ранее не диагностировали коронавирусную инфекцию. Эти люди имеют защитные Т-клетки, которые сформировались у них от перенесенных ранее аналогичных вирусов простуды.

В то же время, в Украине введут локдаун, если другие ограничительные меры не помогут остановить рост заболеваемости COVID-19.