Украина намерена обратиться за получением 300 млн долларов кредита МБРР для преодоления последствий эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Такое заявление сделал представитель Кабмина в Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.

Так, украинское правительство одобрило проект распоряжения президента о делегации Украины для участия в переговорах с Международным банком реконструкции и развития.

В документе предусматривается признание целесообразным привлечение займа от МБРР для реализации инвестиционного проекта Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии COVID-19 и привлечь 300 млн долларов для проекта Модернизация системы социальной поддержки населения Украины.

«Заем предоставит возможность правительству привлечь дополнительные средства для улучшения результатов деятельности системы социальной помощи и социальных услуг в Украине», — пишет чиновник.Что планируется:

введение чрезвычайных денежных трансфертов для лиц и домохозяйств, которые потеряли работу или источники дохода за пандемии COVID-19;

поддержки бедных домохозяйств с помощью существующей в стране Программы государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

укрепление систем и институтов предоставления социальной защиты для улучшения реагирования в будущем.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине введут локдаун, если другие ограничительные меры не помогут остановить рост заболеваемости COVID-19.

Тем временем, из-за COVID-19 ситуация во многих украинских больницах – критическая: реанимации переполнены, аппараты искусственной вентиляции легких в дефиците, врачи работают на пределе возможностей.