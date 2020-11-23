В Украине на минимальную зарплату в 150 евро (5 тысяч гривен) трудоустраивают грузчиков, промоутеров, дворников и подсобников. Одновременно с этим, в европейских странах минималку предлагают более широкому кругу вакансий, и при этом размер минимальной зарплаты там выше.

Об этом свидетельствует исследование системы поиска работы Jooble, пишет «Обозреватель».

Так, к примеру в Болгарии минимальную зарплату в 312 евро получают домработницы, помощники воспитателя в ясельной группе, охранники.

В Латвии минималку (430 евро) платят электромонтеру, сантехнику, работнику на ферму, бетонщику, обвальщику мяса.

В Венгрии на минималке (487 евро) работают операторы на производство, уборщики, инженеры/техники, станочники, маляры.

В Чехии минималку (575 евро) выплачивают уборщице, обивщику мягкой мебели, разнорабочему, сборщику электрических компонентов на производство.

В Литве минимальные деньги (607 евро) платят столяру, работнику типографии, автомеханику, мебельщику, бетонщику.

В Польше (611 евро) – секретарю, работнику на мойку, кладовщику, продавцу, электрику.

В Португалии минималку (741 евро) предлагают кассиру, администратору, распределителю товара, продавцу.

В Словении (941 евро) – строителю, грузчику, оператору на производство пищевых продуктов, упаковщику.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2020 самая высокая средняя заработная плата в Украине была в Киеве и составляла 17,253 тыс. гривен. Это на 44% больше, чем в целом по стране (11,998 тыс. гривен).

Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект, согласно которому украинцы могут рассчитывать на выплату компенсаций за задержку выплат пенсий и заработных плат.