В одном из гипермаркетов в Святошинском районе Киева оборвался лифт. В результате обрыва троса погиб один з рабочих магазина, который находился в кабине лифта.

Кабина с пассажиром внутри после обрыва троса пролетела 10 метров и на полной скорости упала в шахту, сообщается на странице «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева» в Facebook.

«В одном из гипермаркетов Святошинского района оборвался лифт, что привело к гибели человека — 52-летнего грузчика торгового центра. Кабина лифта, в которой он находился, пролетела шесть метров и упала на скорости в шахту», — сообщили в Центре.

По словам медиков, шансов выжить у погибшего пассажира в данных условиях просто не было. Пострадавший скончался на месте трагедии еще до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время неизвестны причины обрыва лифта, проводятся ремонтные работы и устанавливается причина трагедии.

Как рассказали в правоохранительных органах, трагедия произошла в гипермаркете «Фокстрот».

«На самом деле там грузчик-кладовщик упал в шахту лифта примерно с 10-метровой высоты. Событие произошло 21 ноября в 13:30 в «Фокстроте «на Чернобыльской», — сообщила пресс-офицер Святошинского управления полиции Киева Татьяна Мельник.

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