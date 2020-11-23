Власти городского округа Маньчжурия (автономный район Внутренняя Монголия, Китай) объявили локдаун после обнаружения двух человек с COVID-19.

Об этом сообщают «РИА Новости».

Власти хотят в срочном порядке протестировать на COVID-19 все население города (около 172 тысяч человек). В округе сейчас приостановили занятия в детских садах и школах, временно запрещены массовые мероприятия.

Специалисты выясняют источник заражения. Сотрудников общественной безопасности попросили усилить контроль на дорогах.

Как сообщалось ранее, Чехия является страной, где наблюдается самый высокий уровень смертности от COVID-19 на каждые сто тысяч населения.

Отметим, в Украине 10 945 новых случаев COVID-19 за сутки. Заболели в том числе 491 детей и 447 медработников.