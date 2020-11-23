Министерство здравоохранения обнародовало призыв к Украинской пользоваться индивидуальными средствами защиты, поскольку именно массовое соблюдение противоэпидемических правил поможет Украине избежать жесткого карантина. Об этом говорится в сообщении прессслужбы Минздраве. «Соблюдение масочного режима — одно из главных правил противоэпидемической безопасности. Носите маски и защитит от болезни себя и своих близких », — говорится в сообщении.

В инфографике ведомства отмечается, что в случае, когда 95% людей пользоваться защитными масками, можно будет избежать локдауну. [INTERACTIVE_MAP = 8532] Напомним, за прошедшие сутки 21 ноября в Украине обнаружили 12079 новых больных коронавирус. Это на 2501 человек меньше, чем днем ранее (14580). Также за минувшие сутки на Covid-19 заболели 489 детей и 375 медработников. Были госпитализированы вчера 1134 человека. Из-за болезни умерли 138 пациентов, а выздоровели — 4604 человека. Осуществлен тестирований за сутки — 34397 (в частности методом ПЦР — 27998, методом ИФА — 6399). За все время пандемии в Украине: заболело — 624 744 человека, выздоровели — 286 917 человек, летальных случаев — 10951, проведения ПЦР-тестов — 4182331.