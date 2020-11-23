В Одессе на знаменитом рынке «Седьмой километр» предприниматели устроили бунт против »карантина выходного дня» в Украине. Об этом сообщает «ASPI» со ссылкой на на Instagram странице odessa_info1. Бизнесмены, которые держат точки на рынке, не согласны с запретом работы в выходные дни. Поэтому они в знак протеста перекрыли дорогу. На месте также работает полиция, которая оцепила рынок. Правоохранители следят за выполнением карантинных правил, не позволяя открывать предпринимателям свои точки. [INTERACTIVE_MAP = 8532] Напомним, за прошедшие сутки 21 ноября в Украине обнаружили 12079 новых больных коронавирус. Это на 2501 человек меньше, чем днем ранее (14580). Также за минувшие сутки на Covid-19 заболели 489 детей и 375 медработников. Были госпитализированы вчера 1134 человека. Из-за болезни умерли 138 пациентов, а выздоровели — 4604 человека. Осуществлен тестирований за сутки — 34397 (в частности методом ПЦР — 27998, методом ИФА — 6399). За все время пандемии в Украине: заболело — 624 744 человека, выздоровели — 286 917 человек, летальных случаев — 10951, проведения ПЦР-тестов — 4182331.