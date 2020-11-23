В Одессе автомобиль скорой помощи Ford Transit столкнулся с Lexus на перекрестке. Удар был такой силы, что «скорая» перевернулась на бок.

Подробности ЧП со ссылкой на патрульную полицию сообщает Думская.

Авария произошла в воскресенье примерно в 17:30 на пересечении улиц Балковской и Дальницкой в Одессе. В результате аварии пострадали два пассажира Ford Transit и водитель Lexus. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливает следствие.

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