В Славянске избиратели делают Селфи у ящиков для заполненных бюллетеней, чтобы в дальнейшем принять участие в розыгрыше, главным призом которого является якобы iPhone 12. Об этом сообщает общественная сеть «Опора». «В Донецкой области в Славянске продолжается повторное голосование за кандидатов на должность городского головы. Накануне «второго тура» общественная организация «Платформа инициатив« Теплица »объявила конкурс. По правилам, объявленным в сообщениях на страницах в соцсетях Фейсбук и Инстаграм, жителям необходимо принять участие в голосовании и сделать Селфи у ящиков. «Опора» на участках и в соцсетях уже фиксирует желающих сфотографироваться у ящиков », — говорится в сообщении. В объявлении указывается, что необходимо сделать фото без бюллетеня, а Селфи выложить на своей страницах в соцсетях со специальным хэштегом. При этом участвовать в розыгрыше могут только жители Славянска в возрасте от 18 до 45 лет.

Общественная организация объясняет, что розыгрыш необходим для повышения активности участия в выборах среди молодежи. Как сообщалось, за прошедшие сутки в полицию поступило более 60 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса. Следственные подразделения начали три уголовных производства. Напомним, сегодня, 22 ноября, в 11 городах Украины продолжается второй тур выборов мэров.