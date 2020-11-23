В Словакии автобус с гражданами Украины попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате погибла 62-летняя пассажирка.

Подробности сообщает полиция Словакии на своей странице в Facebook.

Смертельное ДТП произошло на трассе R1 в районе города Тековске Немце в Нитрянском крае.

Согласно предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes уснул за рулем и врезался в цистерну, которая двигалась перед ним в попутном направлении.

В результате ДТП погибла 62-летняя пассажирка. Водитель и еще один пассажир получили травмы и были госпитализированы в больницу. Тест на наличие алкоголя в крови у обоих водителей показал негативный результат.

Правоохранители в настоящее время выясняют обстоятельства и причины аварии.

Как мы уже рассказывали ранее, появились новые подробности смертельной аварии с участием такси Uber в Киеве на Большой Окружной. Одной из погибших была 60-летняя Антонина Тесленко.

А также, в Днепре в результате ДТП на Слобожанском проспекте с участием пяти автомобилей погиб один человек, еще двое пострадали.